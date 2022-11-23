Москва, 23 ноября, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о продлении эксперимента по взиманию курортного сбора в российских регионах, передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Инициатором продолжения эксперимента стала Дума Ставропольского края. В изначальной версии документа предлагалось установить срок его завершения до 31 декабря 2027 года.

По принятому закону он завершится 31 декабря 2024 года. Также принятыми поправками ко второму чтению в эксперимент включили Санкт-Петербург и федеральную территорию «Сириус».

Глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев («Новые люди») отметил, что проведение эксперимента благоприятно сказалось на развитии курортной инфраструктуры регионов, где этот платеж взимался.

По его данным, в период 2018–2021 годах в Алтайском крае в рамках «квазиналога» было собрано 115,6 млн рублей, в Краснодарском крае — 538,1 млн рублей и в Ставропольском крае — 904,5 млн рублей.