Москва, , 16:15 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила признать Европарламент «спонсором идиотизма», соответствующую запись она разместила на своих страницах в соцсетях 23 ноября.

В Европарламенте Иван Шилов © ИА REGNUM

Именно так, по мнению Захаровой, Москва может ответить на резолюцию Европарламента о признании России «спонсором терроризма».

Как сообщалось ранее, Европарламент, решения которого носят рекомендательный характер, утвердил соответствующую резолюцию 23 ноября.

Предлагается «сократить дипломатические контакты» с Россией и «завершить работу над девятым пакетом санкций». «За» проголосовали 494 депутата, 58 — против, 44 — воздержались.