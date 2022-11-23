Москва, 23 ноября, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект, направленный на борьбу с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола, передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября. Третье чтение законопроекта намечено на 24 ноября.

Duma.gov.ru Голосование в Госдуме

Изменения вносятся в статью 6.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП), которая на данный момент предусматривает штрафы за пропаганду нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних. Законопроект предполагает ее существенную переработку и распространение на совершеннолетних граждан РФ.

В редакции первого чтения предполагалось, что штрафы за пропаганду ЛГБТ составят до 400 тыс. рублей для граждан и до 5 млн рублей для юрлиц, за пропаганду педофилии — до 800 тыс. рублей для граждан и до 10 млн рублей для организаций.

Во втором чтении поддержана поправка, согласно которой пропаганда смены пола, выразившаяся в распространении информации или совершении публичных действий, направленных на формирование привлекательности смены пола либо навязывание информации о смене пола, вызывающей интерес к смене пола, согласно изменениям, повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей; на должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей; на юридических лиц — от 800 тыс. до 1 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Госдума отказалась поддерживать поправку депутата Госдумы Нины Останиной (КПРФ) об уголовной ответственности за эти преступления.

«Нарушена технология внесения поправки», — отметила в ходе дискуссии депутат Госдумы Ирина Панькина («Единая Россия»).

Госдума также приняла во втором чтении законопроект о запрете и наказании за пропаганду и демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений. Маркировка «18+» больше не спасёт лоббистов ЛГБТ, отметил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).