Бишкек, 23 ноября, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Если в 2021 году местные фермеры были способны обеспечить потребности населения Киргизии в мясе только на 68%, то в 2022 году этот показатель вырос до 98%. Об этом заявил министр сельского хозяйства Аскарбек Джаныбеков на брифинге 23 ноября.

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По словам высокопоставленного чиновника, таких результатов удалось добиться благодаря увеличению поголовья крупного и мелкого рогатого скота, а также открытию трёх новых предприятий по выращиванию птиц мясной породы.

«В прошлом году местные аграрии вырастили 389 тысяч тонн сырья, а заводы обеспечили производство 45 тысяч тонн сахара, что позволило покрыть 56% потребности. А в текущем году валовой сбор достиг 500 тысяч тонн сырья, из которого будет произведено около 63 тысяч тонн сахара», — подчеркнул он.

Также глава Минсельхоза отметил, что в минувшем году фермеры обеспечили половину потребности населения Киргизии в куриных яйцах, а в этом году ожидается более 60%.

«В 2021 году уровень обеспечения хлебом составляла 40%, а в этом году — уже 75%. Рост показателя произошёл за счёт импорта высококачественных семян зерновых культур», — подчеркнул Джаныбеков.

ИА REGNUM напоминает, что в начале ноября 2022 года власти Киргизии ввели полугодовой запрет на вывоз пшеничной муки из страны. При этом в период с 1 ноября по 31 декабря 2022 года экспорт муки за пределы Евразийского экономического союза ограничен объёмом в 100 тысяч тонн.

Отметим, что в конце мая 2022 года правительство Киргизии запретило на шесть месяцев экспорт сахара-песка и сахара-сырца тростникового. Власти объяснили введение ограничений желанием избежать массового вывоза сахара с территории республики, а также необходимостью обеспечить продовольственную безопасность и сдерживать цены на этот продукт.