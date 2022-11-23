Москва, , 16:02 — REGNUM Сегодня, 23 ноября, по состоянию на 15:00 по мск январский фьючерс на нефть марки Brent в моменте снижается на 3,06%, до $85,65 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Добыча нефти ptra

«Сегодня Евросоюз должен установить потолок цен на российскую нефть, который обсудят посолы стран ЕС. По информации Bloomberg его могу обозначить на уровне в $65-70 за баррель.

Это значительно превышает себестоимость ее добычи и позволит стране сохранить доходы от ее продажи практически на прежних уровнях, с учетом дисконта российская экспортная нефть Urals сейчас торгуется по $70,12 за баррель.

При этом введение потолка планируют отложить на 45 дней, что для РФ является позитивным моментом для увеличения времени переориентации экспортных потоков.

А на мировом рынке нефти торги переходят в более низкий диапазон в $82,00-90,00 за баррель Brent на фоне увеличения количества заболевших COVID-19 в Китае, что будет тормозить экономику поднебесной и снижать спрос на нефтепродукты», — считает эксперт.

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