Генсек правительства Молдавии ушёл в отставку?
В Молдавии сообщили о возможной отставке ещё одного члена правительства
Кишинёв,
23 ноября 2022, 16:08 — REGNUM Генеральный секретарь правительства Молдавии Дмитрий Удря 23 ноября на заседании правительства объявил об уходе в отставку. Об этом сообщает новостной портал Deschide, ссылаясь на свои источники.
Молдавия
Иван Шилов © ИА REGNUM
По данным журналистов, Удря заявил, что уходит «по собственной инициативе». На его место якобы планируется назначить главу Таможенной службы Молдавии Игоря Талмазана.
В пресс-службе правительства Молдавии не подтвердили и не опровергли данное заявление. Также нет подтверждений от Удри.
Напомним, в ноябре в отставку ушёл министр экономики Молдавии Сергей Гайбу. На его место 18 ноября, в пятницу, назначили Дмитрия Алайбу. В молдавских СМИ также обсуждается возможная отставка премьер-министра страны Натальи Гаврилицы, хотя она сама отрицает такой вариант.
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История вопроса
Молдавия после распада СССР начала «дрейфовать» в сторону Румынии и в культурном, и в политическом плане. В республике отказались от кириллицы и перешли на латиницу, в школах предмет «молдавский язык» заменили на «румынский язык». В 2018 году русский язык был лишён статуса языка межнационального общения в стране.
В Молдавии образовались партии, которые объявили своей целью объединить страну с Румынией (унионисты). Руководство страны заявляет о курсе на вхождение в Евросоюз и НАТО. Вместе с тем Бухарест отказывается подписывать соглашение с Кишинёвом о границе. В 2010 году тогдашний президент Румынии Траян Бэсеску заявил, что Румыния никогда не подпишет с Молдавией договор о границе, «потому что это узаконило бы пакт "Молотова – Риббентропа».