В Молдавии сообщили о возможной отставке ещё одного члена правительства

Кишинёв, , 16:08 — REGNUM Генеральный секретарь правительства Молдавии Дмитрий Удря 23 ноября на заседании правительства объявил об уходе в отставку. Об этом сообщает новостной портал Deschide, ссылаясь на свои источники.

Молдавия Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, Удря заявил, что уходит «по собственной инициативе». На его место якобы планируется назначить главу Таможенной службы Молдавии Игоря Талмазана.

В пресс-службе правительства Молдавии не подтвердили и не опровергли данное заявление. Также нет подтверждений от Удри.

Напомним, в ноябре в отставку ушёл министр экономики Молдавии Сергей Гайбу. На его место 18 ноября, в пятницу, назначили Дмитрия Алайбу. В молдавских СМИ также обсуждается возможная отставка премьер-министра страны Натальи Гаврилицы, хотя она сама отрицает такой вариант.

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