Кишинёв, 23 ноября, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Генеральный секретарь правительства Молдавии Дмитрий Удря 23 ноября на заседании правительства объявил об уходе в отставку. Об этом сообщает новостной портал Deschide, ссылаясь на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

По данным журналистов, Удря заявил, что уходит «по собственной инициативе». На его место якобы планируется назначить главу Таможенной службы Молдавии Игоря Талмазана.

В пресс-службе правительства Молдавии не подтвердили и не опровергли данное заявление. Также нет подтверждений от Удри.

Напомним, в ноябре в отставку ушёл министр экономики Молдавии Сергей Гайбу. На его место 18 ноября, в пятницу, назначили Дмитрия Алайбу. В молдавских СМИ также обсуждается возможная отставка премьер-министра страны Натальи Гаврилицы, хотя она сама отрицает такой вариант.