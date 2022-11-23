Москва, 23 ноября, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Госдума отклонила поправку, запрещающую пропаганду идеи чаилдфри, передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Существует идеология чайлдфри, но, к сожалению, на сегодняшний день мы не нашли тех четких формулировок, которые способны были бы выполнить действительно поставленные задачи», — сказал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

В этой связи парламентарии поправку не поддержали.

«Потому что очень трудно без детализации прописать, где заканчивается право человека заводить детей тогда, когда он хочет, и тем, где начинается эта психология бездетности и отход от наших традиционных семейных ценностей», — пояснил глава комитета Госдумы.

Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. Третье чтение может состояться 24 ноября.