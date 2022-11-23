В Индонезии из-за землетрясения пострадали более 2000 человек

Джакарта, , 15:58 — REGNUM Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии сообщило, что число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 5,6 в Чианджуре увеличилось до 2043 человек, сообщает CNN Indonesia.

Стихийное бедствие в Индонезии (сс) U.S. Embassy, Jakarta

В то время как число погибших достигло 271 человека, еще 40 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Согласно полученным данным, 61 908 человек покинули свои дома. Землетрясение разрушило 56 320 домов, 31 школу, 124 места отправления культа, три медицинских учреждений, 13 зданий и офисов.

Как сообщало ИА REGNUM, национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии зафиксировало, что число погибших в результате землетрясения в Чианджуре, Западная Ява, возросло до 271 человека.

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