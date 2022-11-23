Москва, 23 ноября, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола (трансгендерность), передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Предусматривается запрет пропаганды нетрадиционных отношений, педофилии, а также запрет на распространение информации о ЛГБТ в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. Прописан и запрет призывов к смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе.

Законопроект был доработан ко второму чтению. Так, Роскомнадзор наделяется полномочиями определять порядок проведения мониторинга в интернете для выявления данных и сайтов, страниц, а также программ, доступ к которым должен быть ограничен согласно федеральному закону об информации. Мониторинг будет вести уполномоченная правительством организация.

Одновременно вводится запрет на продажу товаров, в том числе импортных, содержащих информацию, за распространение которой предусмотрена административная или уголовная ответственность.

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На органы государственной власти Российской Федерации возлагается обязанность принимать меры по защите ребенка от информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, от информации, пропагандирующей педофилию, от информации, способной вызвать у детей желание сменить пол.

В ходе дискуссии глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия») акцентировал внимание на том, что нормы закона распространяются на компьютерные и видеоигры.

Госдума отклонила поправку о введении запрета на жестокие видеоигры. Парламентарии также не стали вводить уголовное наказание за пропаганду педофилии.