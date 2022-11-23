Пекин, 23 ноября 2022, 15:57 — REGNUM Свои географические рамки необходимо соблюдать Североатлантическому альянсу (НАТО), которому также не стоит делать попытки по установлению своих порядков и превышать полномочия. Об этом 23 ноября заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Как отметил китайский дипломат, по окончании холодной войны НАТО продолжало расширяться и, кроме включения в сферу коллективной обороны государств — членов киберпространства и космоса, расширило свое вмешательство в широкий спектр гражданских областей и в том числе — изменение климата, базовую инфраструктуру, технологические инновации, цепочки поставок, энергоносители и здравоохранение.
«НАТО, будучи региональной организацией, должна строго соблюдать свои географические рамки, не следует пытаться устанавливать свои собственные правила или порядки и стремиться превысить свои полномочия», — сказал он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что КНР делает всё возможное для того, чтобы усилить свой контроль над важной инфраструктурой, цепочками поставок и ключевыми промышленными секторами стран Запада.