Пекин, 23 ноября, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Свои географические рамки необходимо соблюдать Североатлантическому альянсу (НАТО), которому также не стоит делать попытки по установлению своих порядков и превышать полномочия. Об этом 23 ноября заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Fmprc. gov. cn Чжао Лицзянь

Как отметил китайский дипломат, по окончании холодной войны НАТО продолжало расширяться и, кроме включения в сферу коллективной обороны государств — членов киберпространства и космоса, расширило свое вмешательство в широкий спектр гражданских областей и в том числе — изменение климата, базовую инфраструктуру, технологические инновации, цепочки поставок, энергоносители и здравоохранение.

«НАТО, будучи региональной организацией, должна строго соблюдать свои географические рамки, не следует пытаться устанавливать свои собственные правила или порядки и стремиться превысить свои полномочия», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что КНР делает всё возможное для того, чтобы усилить свой контроль над важной инфраструктурой, цепочками поставок и ключевыми промышленными секторами стран Запада.