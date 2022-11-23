Москва, 23 ноября, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Сегодня, 23 ноября, по состоянию на 15:00 мск стоимость доллара на Московской бирже снижается на 0,16%, до 60,51 рубля. Евро дешевеет на 0,06%, до 62,23 рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Рубль

«Рубль укрепляется на фоне налогового периода в России, пик выплат по которому придется на 25 ноября, а также благодаря росту цен на нефть.

Параллельно с курсом рубля растет российский фондовый рынок, так как в СМИ просочились слухи о потолке цен для российского газа. По данным WSJ потолок цен на газ ожидается в районе $3000 за тыс. куб/м, что в два раза выше текущих цен.

А значит российские компании смогут продолжить продавать его без финансовых потерь для бюджета (выше $3000 за тыс. куб/м цены на газ в Европе вырастали лишь в конце февраля и конце сентября текущего года на фоне пика обострения геополитической ситуации).

К концу торговой сессии ожидаются торги в диапазоне 60,00–60,70 руб. за доллар», — полагает эксперт.

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