Медведев заявил о тщетности надежд на истощение России
Медведев заявил, что враги не дождутся истощения российских арсеналов
Москва,
23 ноября 2022, 15:57 — REGNUM Противники России напрасно считают её военные запасы в надежде на истощение. Этого не произойдёт, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 23 ноября в своём телеграм-канале.
Дмитрий Медведев
Иван Шилов © ИА REGNUM
Он сообщил о посещении государственного научно-производственного предприятия «Регион». Обсуждалось наращивание поставок в российские войска высокоточного оружия.
«Враги продолжают внимательно «калькулировать» наши пуски и наши запасы. Напрасно надеются на истощение наших возможностей», — заявил Медведев и добавил, что «всем хватит».
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История вопроса
ВПК — совокупность организаций и предприятий, выполняющих государственный оборонный заказ. Специфика ВПК проявляется в монополии заказчика, особенных требованиях к качеству и техническим характеристикам продукции, ее высокой наукоёмкости и технологичности; в необходимости поддержания мобилизационных мощностей, запасов стратегического сырья и материалов; в сложностях выхода предприятий военно-промышленного комплекса на внешние рынки вооружений и так далее.
Рывок в развитии российского ВПК состоялся в 2011 году с развитием трех основных направлений: выполнение гособоронзаказа, (ГОЗ) модернизацию оборонной отрасли, создание необходимой законодательной базы.
Роль ВПК во внешнеэкономической политике государства весьма значительна. На долю оборонные предприятий приходится до трети экспорта машин и оборудования, предприятий.