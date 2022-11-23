Медведев заявил, что враги не дождутся истощения российских арсеналов

Москва, , 15:57 — REGNUM Противники России напрасно считают её военные запасы в надежде на истощение. Этого не произойдёт, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 23 ноября в своём телеграм-канале.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

Он сообщил о посещении государственного научно-производственного предприятия «Регион». Обсуждалось наращивание поставок в российские войска высокоточного оружия.

«Враги продолжают внимательно «калькулировать» наши пуски и наши запасы. Напрасно надеются на истощение наших возможностей», — заявил Медведев и добавил, что «всем хватит».

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