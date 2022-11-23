Цхинвал, 23 ноября, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Премьер-министр Южной Осетии Константин Джуссоев и генсек международного союза неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии» (АНД) Андрей Бельянинов подписали в Цхинвале соглашение о сотрудничестве. Об этом 23 ноября сообщает агентство «Рес».

Герб Южной Осетии

«Основная наша задача — это гуманитарное сотрудничество. Люди всего мира хотят жить в мире. У нас укоренилась фраза: когда люди держатся за руки, они не могут взять в руки оружие», — сказал Бельянинов.

По его мнению, в Южной Осетии, которая так и не получила индустриального развития, нужно усилить подготовку среднего персонала рабочих. Бельянинов отметил, что в том числе в России не хватает сварщиков и ряда других рабочих высокого класса.

Он также сообщил, что в Цхинвале открылось представительство АНД, которое возглавил глава таможенного комитета Мурат Цховребов.