Донецк, 23 ноября, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Вооружённые формирования киевского преступного режима обстреляли Куйбышевский район Донецка. Об этом 23 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что обстрел Куйбышевского района Донецка со стороны киевских нацистов был произведён в 15:35 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ вновь обстреляли Ясиноватую в ДНР из реактивных систем залпового огня «Град».