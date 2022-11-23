Москва, 23 ноября, 2022, 15:49 — ИА Регнум. На территории Молдавии и Приднестровья зафиксированы проблемы с энергоснабжением. Об этом 23 ноября сообщает агентство Sputnik Молдова.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Молдавия

Журналисты указывают, что проблемы со светом наблюдаются в Молдавии и Приднестровье.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории бывш. УССР 23 ноября прогремели взрывы. Так, в Киеве один из ударов пришёлся в объект инфраструктуры. Во Львове после прилётов частично пропал свет.