* талибам — запрещённая в России организация

Кабул, 23 ноября, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Залмай Халилзад, бывший спецпредставитель США по Афганистану, заявил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) повторяют ошибки прошлого. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Афганистан

В интервью турецкому телеканалу Халилзад сказал: «Они повторяют те серьезные ошибки, которые мы наблюдали за последние 40 лет».

Халилзад упомянул Народно-демократическую партию Афганистана, которая пришла к власти в 1978 году и упразднила все другие политические партии и организации, что, по его мнению, привело к гражданской войне. По словам Халилзада, «если талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не хотят повторить эту ошибку (коммунистов), они должны уважать взгляды широких слоев общества».

Как и Том Уэст, и другие американские официальные лица, бывший спецпредставитель США в ходе интервью пытался избежать выражения «формирование инклюзивного правительства» и вместо этого просил талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «вступить в диалог» с различными слоями афганского общества и сосредоточиться на улучшении жизни населения.

Напомним, на прошлой неделе в Москве прошла консультативная встреча по Афганистану, но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), выразив неудовольствие по поводу своего отсутствия на ней, проигнорировали итоговое заявление встречи.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также подвергла критике западные страны за их упор на формирование всеобъемлющего правительства и уважение прав человека и назвали это «иностранным давлением и вмешательством».

Общее мнение таково, что после вывода американских войск из Афганистана и падения предыдущего правительства у талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нет мотивации вести переговоры с афганскими политическими и общественными группами. Однако Халилзад предупредил, что нежелание талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вести переговоры и идти на компромисс в конечном итоге приведёт к расширению оппозиции и даже к возникновению нового вооружённого конфликта.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должен изучить историю Афганистана и не повторять ошибок прошлого», ― подчеркнул Халилзад.

Относительно важности Афганистана для Америки он сказал: «Маловероятно, что Афганистану будет уделяться такое же внимание, как после 11 сентября».