Москва, 23 ноября, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Курс доллара в России к концу 2022 года может начать расти, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

«Уже давались прогнозы со стороны Центробанка РФ, что курс доллара будет расти. И были предположения и о более существенном росте курса вплоть до 70 руб за доллар.

К концу года возможен рост из-за возрастающего спроса. Население может уезжать на отдых и понадобится валюта», — предполагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, доллар укреплялся благодаря росту спроса на валюту, считает главный аналитик финансового супермаркета Банки. ру Богдан Зварич.

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