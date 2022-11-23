Кишинёв, 23 ноября, 2022, 15:49 — ИА Регнум. В различных регионах Молдавии 23 ноября начались массовые отключения электроэнергии. Об этом сообщил в своём телеграм-канале вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

«В последний час у нас происходят массовые отключения электроэнергии по всей стране», — написал глава ведомства.

По его версии, отключение произошло из-за нанесения Россией воздушных ударов по инфраструктуре на территории б. УССР. Спыну добавил, что сотрудники распределительной компании Moldelectrica работают над восстановлением подачи электроэнергии.

Напомним, 15 ноября почти по всей Молдавии после ударов по б. УССР прекратилась подача электроэнергии на несколько часов. По данным сайта Moldelectrica, это произошло из-за отключения питающей ЛЭП ЛЭП-400 Исакча-Вулканешты, по которой импортируется электроэнергия из Румынии. Теперь эта информация недоступна.