Вашингтон, 23 ноября, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Закон, ограничивающий добычу криптовалют с использованием электроэнергии из неэкологических источников в американском штате Нью-Йорк, подписала губернатор Штата Кэти Хокул, что стало первым подобным законом в США. Об этом 23 ноября сообщает агентство Associated Press.

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Уточняется, что такое решение было принято из-за увеличивающегося внимания к индустрии криптовалют после краха торгующей ими биржи FTX.

При этом отмечается, что, согласно новому закону, в штате Нью-Йорк вводится мораторий сроком на два года на выдачу новых и продление ранее выданных разрешений на использование генерируемой из невозобновляемых источников электроэнергии, используемой для добычи криптовалюты по алгоритму proof of work, который требует больших затрат электроэнергии.

Помимо того, указывается, что после этого департаменту охраны окружающей среды штат нужно будет оценить воздействие майнинга на окружающую среду.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов («Единая Россия») заявил, что легализация майнинга криптовалют в России позволит обеспечить налоговые поступления и даст правовые гарантии участникам рынка.