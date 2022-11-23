Горловка, ДНР, 23 ноября, 2022, 15:52 — ИА Регнум. В результате массированного обстрела киевскими нацистами поселка шахты имени Изотова под Горловкой был поврежден Дворец культуры, ранен один человек. Об этом сообщил 23 ноября мэр Горловки Иван Приходько в своём телеграм-канале.

Ольга Трапезникова Иван Приходько

«[Киевские] террористы подвергают массированному обстрелу поселок шахты имени Н. А. Изотова (Никитовский район Горловки). Зафиксированы попадания во Дворец культуры им Н. А. Изотова. Поселок частично обесточен. По предварительной информации, в результате обстрела ранен мирный горловчанин», — говорится в сообщении.

Мэр города призвал мирных жителей укрыться в домах. Позже Приходько уточнил, что в результате обстрела было повреждено здание школы №30.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрела Никитовского района Горловки со стороны ВСУ погиб один мирный житель.

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