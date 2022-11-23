Глава комитета Госдумы рассказал об ответе на враждебные действия собственников бизнеса

Москва, , 15:43 — REGNUM Инициативы, которые будут содержать меры к собственникам бизнеса, которые предпринимают враждебные действия в отношении России, разрабатываются в Госдуме. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ).

Сергей Гаврилов Duma.gov.ru

«И комитет эти меры готовит с тем, чтобы ограничить действие этих собственников, но по суду и в соответствии с нашим законодательством, чтобы не было разговора, что кто-то у кого-то что-то отнимает. Ведешь себя недружественно — до свидания! Вернее, ограничение в корпоративных правах, а если еще хуже будешь вести себя и дивидендов не получишь. Опять же в тех же рублях и опять же без права вывоза», — сказал парламентарий в ходе заседания Госдумы.

Напомним, ранее палата парламента приняла в первом чтении законопроект, в котором продлеваются на 2023 год антисанкционные меры.

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