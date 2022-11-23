Москва, 23 ноября, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Пользователей соцсетей не будут наказывать за «радужные» комментарии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября, об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Александр Хинштейн

«На сегодняшний день владельцем страницы в соцсетях является не блогер, а интернет-ресурс, страница «ВКонтакте» — не ваша собственность. Даже если вы пользуетесь (иными) соцсетями, вы тоже являетесь квартирантами. Ответственность на блогеров за то, что происходит у них на странице или в комментариях, не налагается», — пояснил Хинштейн.

Госдума во втором чтении обсуждает пакет законопроектов о введении запрета на пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола. Вводятся штрафы до 10 млн рублей за нарушение новых норм.