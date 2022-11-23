Москва, , 15:39 — REGNUM Бум криптовалют во многом был спровоцирован сверхмягкой монетарной политикой, которую проводили ведущие мировые центробанки в последние 12 лет, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «ИВА Траст» Виктор Шахурин.

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«Снижение учетных ставок и программы количественного смягчения, в рамках которых регуляторы выкупали на свой счет облигации с рынков создали ситуацию, при которой рынок был перенасыщен дешевыми деньгами.

Дополнительно процесс подстегнули массированные дотации гражданам и бизнесу, проводившиеся в период пандемии коронавируса рядом правительств, а до того — политика снижения налогов на бизнес, проводившаяся Трампом.

Все эти лишние деньги искали себе применения, в первую очередь, на классических биржевых рынках, но в этом сегменте существуют объективные ограничения для роста стоимости активов.

В частности, слишком высокие цены на сырьевые фьючерсы приводят к снижению спроса на это сырье, а перекос в курсе каких-то валют отражается снижением эффективности бизнеса страны-эмитента.

Конечно, и на классическом биржевом рынке возможны так называемые «пузыри», когда компании, например, оцениваются в сотни раз дороже, чем прибыль, которую они приносят. Но наличие определенных объективных критериев всегда выступает сдерживающим фактором.

У криптовалют же нет никакой объективной стоимости, поэтому размер надуваемых в них «пузырей» ограничен лишь тем, сколько денег вливается на этот рынок. Но сейчас ситуация такова, что стоимость заимствований в мире интенсивно растет.

Регуляторы повышают ставки и одновременно распродают активы со своих балансов. В такой ситуации аппетит к риску на рынках резко сокращается. Кроме того, ряд стран, в частности, Китай, в последнее время всерьез озаботились контролем над оборотом криптовалют вплоть до их запрета. В ближайшие несколько лет перспективы рынка криптовалют выглядят нерадужно», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, за один день, 18 ноября, биткоин продолжает шокировать инвестиционных вкладчиков. Потери инвесторов составили рекордные $1,9 млрд на инвестициях в биткоин.

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