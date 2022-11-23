Москва, 23 ноября, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Морские пехотинцы Северного флота делятся с мобилизованными навыками по штурму и захвату зданий, полученными в ходе спецоперации на территории б. УССР. Видеозапись об этом опубликована 23 ноября Министерством обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

В видеоролике показан тренировочный штурм здания, его окружение, сближение штурмовых групп под прикрытием огня, проникновение внутрь. Бойцы применяют светошумовые гранаты и лазерные целеуказатели на автоматах. Они отрабатывают групповые действия, огневое прикрытие, огонь на подавление и применение специальных средств.

В пресс-службе Северного флота уточнили, что опытные инструкторы бригады морской пехоты провели занятия с призванными из запаса военнослужащими и поделились опытом, полученным в ходе боевых действий.

«Военнослужащие отработали учебно-боевые задачи по штурму и захвату здания, обороняемого условным противником», — сообщили в пресс-службе.

Тренировки нацелены главным образом на отработку «чёткой слаженности действий».

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