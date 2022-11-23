Киевские боевики снова обстреляли Ясиноватую из РСЗО «Град» — СЦКК

Донецк, , 15:37 — REGNUM Вооружённые формирования киевского террористического режима снова обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 23 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

РСЗО «Град» Министерство обороны Российской Федерации

Отмечается, что новый обстрел Ясиноватой со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 15:20 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено десять ракет из РСЗО БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ обстреляли Ясиноватую в ДНР из реактивных систем залпового огня «Град».