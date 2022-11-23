Эксперт считает, что путей для обхода санкций против российской нефти всё больше

Москва, , 15:33 — REGNUM Разумеется, смягчение ограничений американского минфина относительно экспорта российской нефти не означает изменения антироссийской политики США или курса на поддержку б. УССР в военном конфликте, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин.

Нефтепровод Кистоун Matthew H. Platt

«Но ухудшение экономической ситуации в странах Запада уже начинает объективно подрывать политическое единство в рамках Североатлантического Альянса.

Резко отрубить поставки углеводородов из России в эти страны — означает вызвать взрывной рост цен, массовое закрытие предприятий и недовольство населения этих стран.

В результате даже выполнение задачи оказания поддержки Киеву может оказаться под вопросом. Экономические возможности для этого снизятся, а проталкивание нужных политических решений будет существенно затруднено.

Поэтому США ещё до того, как будет озвучен потолок цен на российскую нефть, «подстилает соломку», смягчая ограничения для тех стран, которые наиболее зависят от российской нефти.

Кроме того, из цен исключается стоимость страховки и транспортировки, что создает дополнительные лазейки для обхода ограничений», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, операции, связанные с поставками российской нефти в ряд стран Евросоюза, были разрешены минфином США и выведены из-под санкций.

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