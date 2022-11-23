В Казахстане продлили мораторий на проверку малого и среднего бизнеса
В Казахстане продлили мораторий на проверку малого и среднего бизнеса до конца 2023 года
Астана,
23 ноября 2022, 15:35 — REGNUM Мораторий на проверку малого и среднего бизнеса (МСБ), объявленный ранее в Казахстане, продлён до конца 2023 года. Об этом 23 ноября сообщил журналистам министр экономики республики Алибек Куантыров.
Казахстан
Иван Шилов © ИА REGNUM
В то же время он подчеркнул, что мораторий не допустимо использовать для прикрытия злоупотреблений. В ряде случаев проверки могут проводиться в виде исключения.
«У государства всегда есть право по решению первого руководителя выйти на проверку, если деятельность субъекта МСБ влияет на жизнь и здоровье населения», — сказал Куантыров.
Стоит отметить, что мораторий на проверки бизнеса в Казахстане действует с 1 января 2020 года. Раннее предполагалось, что он закончится 1 января 2023 года.
История вопроса
Экономика Казахстана является второй экономикой постсоветского пространства и крупнейшей в Центральной Азии.
Главными отраслями экономики являются добыча нефти, газа и других ископаемых ресурсов. Значительная часть населения занята в сельском хозяйстве. В последнее время казахское руководство предпринимает усилия для повышения степени диверсификации производства, чтобы уйти от сырьевой зависимости.
Основными отраслями промышленного производства являются металлургия и химическая промышленность. Машиностроение после советского периода сильно деградировало. Некоторую долю промышленного производства составляют лёгкая промышленность и производство стройматериалов.
Энергетика Казахстана испытывает недостаток мощностей, что вынуждает импортировать электроэнергию из России и Киргизии. Уровень развития химической промышленности пока не позволяет перейти от экспорта сырой нефти к экспорту готовой продукции.
Главным внешнеторговым партнёром Казахстана в последние годы становится Китай, который инвестирует в казахскую экономику значительные средства, и тем самым постепенно увеличивает своё политическое влияние в стране.