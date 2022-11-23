Астана, 23 ноября, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Мораторий на проверку малого и среднего бизнеса (МСБ), объявленный ранее в Казахстане, продлён до конца 2023 года. Об этом 23 ноября сообщил журналистам министр экономики республики Алибек Куантыров.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

В то же время он подчеркнул, что мораторий не допустимо использовать для прикрытия злоупотреблений. В ряде случаев проверки могут проводиться в виде исключения.

«У государства всегда есть право по решению первого руководителя выйти на проверку, если деятельность субъекта МСБ влияет на жизнь и здоровье населения», — сказал Куантыров.

Стоит отметить, что мораторий на проверки бизнеса в Казахстане действует с 1 января 2020 года. Раннее предполагалось, что он закончится 1 января 2023 года.