В горные районы Афганистана доставлены 100 тыс. тонн продовольственной помощи

Вашингтон, , 15:31 — REGNUM Всемирная продовольственная программа ООН перевезла более 100 тыс. тонн продовольствия в горные районы Афганистана. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан U.S. National Archives

Представительство ВПП в Афганистане сообщило в «Твиттере», что этой зимой оно окажет помощь 15 миллионам человек по всему Афганистану.

Учреждение добавило, что оно построило более 35 складов в высокогорных районах, чтобы обеспечить продовольствием два миллиона афганских граждан.

Отмечается, что ВПП в сотрудничестве с отделением ЮНИСЕФ в Афганистане значительно расширила программу по борьбе с недоеданием и распространила специальные пищевые продукты для лечения недоедания детей в Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гуманитарные подразделения ООН предупредили о приближении суровой и трудной зимы.