Вашингтон, 23 ноября 2022, 15:31 — REGNUM Всемирная продовольственная программа ООН перевезла более 100 тыс. тонн продовольствия в горные районы Афганистана. Об этом сообщает газета «8 Собх».
Представительство ВПП в Афганистане сообщило в «Твиттере», что этой зимой оно окажет помощь 15 миллионам человек по всему Афганистану.
Учреждение добавило, что оно построило более 35 складов в высокогорных районах, чтобы обеспечить продовольствием два миллиона афганских граждан.
Отмечается, что ВПП в сотрудничестве с отделением ЮНИСЕФ в Афганистане значительно расширила программу по борьбе с недоеданием и распространила специальные пищевые продукты для лечения недоедания детей в Афганистане.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее гуманитарные подразделения ООН предупредили о приближении суровой и трудной зимы.