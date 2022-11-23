Вашингтон, 23 ноября, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Всемирная продовольственная программа ООН перевезла более 100 тыс. тонн продовольствия в горные районы Афганистана. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Представительство ВПП в Афганистане сообщило в «Твиттере», что этой зимой оно окажет помощь 15 миллионам человек по всему Афганистану.

Учреждение добавило, что оно построило более 35 складов в высокогорных районах, чтобы обеспечить продовольствием два миллиона афганских граждан.

Отмечается, что ВПП в сотрудничестве с отделением ЮНИСЕФ в Афганистане значительно расширила программу по борьбе с недоеданием и распространила специальные пищевые продукты для лечения недоедания детей в Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гуманитарные подразделения ООН предупредили о приближении суровой и трудной зимы.