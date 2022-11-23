Депутат Госдумы Коломейцев предложил правительству создать антисанкционную комиссию

Москва, , 15:29 — REGNUM Создать правительственную антисанкционную комиссию предложил депутат Госдумы Николай Коломейцев (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября.

Николай Коломейцев Duma.gov.ru

«Необходимо создать в правительстве антисанкционную комиссию», — сказал Коломейцев.

Он обратил внимание на слабый ответ России на введении в отношении нее санкций.

«Антисанкционные меры должны быть адекватными, тогда мы и вопросы будем решать, и отвечать нашим избирателям», — убежден парламентарий.

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