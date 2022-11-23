В Госдуме предложили создать антисанкционную комиссию
Депутат Госдумы Коломейцев предложил правительству создать антисанкционную комиссию
Москва,
23 ноября 2022, 15:29 — REGNUM Создать правительственную антисанкционную комиссию предложил депутат Госдумы Николай Коломейцев (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября.
Николай Коломейцев
Duma.gov.ru
«Необходимо создать в правительстве антисанкционную комиссию», — сказал Коломейцев.
Он обратил внимание на слабый ответ России на введении в отношении нее санкций.
«Антисанкционные меры должны быть адекватными, тогда мы и вопросы будем решать, и отвечать нашим избирателям», — убежден парламентарий.
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История вопроса
После государственного переворота в Киеве и референдума о вхождении Крыма в состав России в 2014 году США, Евросоюз и ряд других стран начали вводить антироссийские санкции, касающиеся как конкретных граждан Российской Федерации, так и компаний. С годами страны Запада только усиливали антироссийские санкции, ища для этого новые поводы. Так, власти США обвинили Россию во вмешательстве в американские выборы и, хотя обвинения так и не получили подтверждения, ввели новые санкции. Также Россию обвиняли на Западе в кибератаках и вводили за это санкции. После инцидента с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, который якобы был отравлен российскими агентами (подтверждения этому так и не были найдены), был введен очередной пакет санкций против России.
Российские власти как могли отвечали на санкции со стороны Запада. Наиболее жесткие контрмеры - это эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели санкции против РФ. Также Россия стала запрещать въезд на свою территорию ряду официальных лиц США, Канады, Японии и Евросоюза.