В Госдуме предложили создать антисанкционную комиссию
Депутат Госдумы Коломейцев предложил правительству создать антисанкционную комиссию
Москва, 23 ноября, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Создать правительственную антисанкционную комиссию предложил депутат Госдумы Николай Коломейцев (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября.
Duma.gov.ru
Николай Коломейцев
«Необходимо создать в правительстве антисанкционную комиссию», — сказал Коломейцев.
Он обратил внимание на слабый ответ России на введении в отношении нее санкций.
«Антисанкционные меры должны быть адекватными, тогда мы и вопросы будем решать, и отвечать нашим избирателям», — убежден парламентарий.