Москва, 23 ноября, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Создать правительственную антисанкционную комиссию предложил депутат Госдумы Николай Коломейцев (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября.

Duma.gov.ru Николай Коломейцев

«Необходимо создать в правительстве антисанкционную комиссию», — сказал Коломейцев.

Он обратил внимание на слабый ответ России на введении в отношении нее санкций.

«Антисанкционные меры должны быть адекватными, тогда мы и вопросы будем решать, и отвечать нашим избирателям», — убежден парламентарий.