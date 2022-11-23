Киев, 23 ноября, 2022, 15:27 — ИА Регнум. На территории Киева произошёл взрыв на одном из инфраструктурных объектов, сообщил 23 ноября мэр города Виталий Кличко.

Gov.ua Виталий Кличко

«Попадание в один из инфраструктурных объектов столицы. Оставайтесь в укрытиях! Воздушная тревога продолжается», — написал Кличко в социальной сети.

Ранее появилась информация о взрывах на территории Киева. Ракеты, «летящие на Киев», увидели жители Сумской области.

Как сообщало ИА REGNUM, по всей территории б. УССР объявлена воздушная тревога.