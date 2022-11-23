Аналитик Мильчакова прогнозирует рост цен на золото до $2000-2200 за тройскую унцию

Москва, , 15:27 — REGNUM Рост поставок золота из России в Китай вдвое вполне логичен, с учётом того, что российские золотодобытчики, в текущей ситуации перенаправляют экспортные потоки с запада на восток, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Золото

«Напомним, что в октябре текущего года Россия поставила Китаю золота в объёме 2,16 тонн, что вдвое превышает объём российских поставок золота Китаю в аналогичном месяце 2021 года, а с января по октябрь экспорт российского золота в КНР увеличился тоже вдвое, до 5,72 тонн.

Как правило, Китай импортирует у России золото в необработанной или полуобработанной форме, являющееся сырьём для ювелирной промышленности. Импортировать такой полуфабрикат российским производителям выгоднее, чем продавать на внутреннем рынке.

Тем не менее, этот объём поставок всё равно ещё очень небольшой, в денежном выражении общая сумма поставок необработанного золота в Китай составила всего $330 млн, что несравнимо с объёмами крупнейших экспортёров золота на китайский рынок — компаний из Канады, Швейцарии и ЮАР.

Мировые цены на золото за последний месяц выросли почти на 6%, и это было связано, в том числе, с наращиванием импорта золота Китаем как из России, так и из других стран. Кроме большого спроса на золото со стороны китайской ювелирной промышленности, Народный Банк Китая и центральные банки ряда других развивающихся страны увеличивают долю золота в своих международных резервах, так как доверие к доллару США и многим мировым резервным валютам значительно упало.

Высокий спрос на золото в развивающихся странах подталкивает цены вверх. В течение ближайшего года цены на золото могут достичь уровня в $2000-2200 за тройскую унцию», — предполагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, объём экспорта российского золота в Китай в октябре 2022 года достиг рекордных значений.

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