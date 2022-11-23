Москва, , 15:27 — REGNUM Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении действия первоочередных мер по развитию российской экономики в условиях санкций, передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

В частности, предлагается продлить в 2023 году действие норм, касающихся предоставления правительству РФ и совету директоров Банка России дополнительных полномочий, среди которых, возможность установления специальных регуляторных требований, ограничение контрольных мероприятий, упрощение порядка применения отдельных разрешительных, квалификационных и лицензионных процедур.

По словам главы комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова (КПРФ), эти меры позволят бизнесу легче адаптироваться к новым рыночным условиям и снизить издержки от санкций.

«Этому будет способствовать и ограничение прав иностранных кредиторов требовать от российских компаний досрочного исполнения заемных обязательств при возникновении обстоятельств нефинансового характера, а также упрощение правил выпуска нашими компаниями облигаций с целью исполнения обязательств по иностранным долговым бумагам», — сказал депутат.

Парламентарий считает целесообразным временное приостановление требования об уменьшении уставного капитала хозяйственных обществ для случая, когда его размер окажется меньше стоимости чистых активов.

«Банк России и участники рынка уже представили свои замечания и предложения к законопроекту. В этой связи наш комитет готов продолжить работу по совершенствованию регулирования корпоративных отношений, лежащих в основе защиты интересов нашей страны. Прежде всего, мы должны обеспечить защиту нашего бизнеса от недружественных действий зарубежных властей и деятельности недружественных собственников внутри российских компаний», — добавил Гаврилов.

Он рассказал, что в Госдуме будет создана специальная рабочая группа, которая совместно с правительством РФ, правоохранительными органами и бизнесом займется подготовкой нового законодательного акта, содержащего оптимальный механизм защиты экономических интересов страны, добросовестных акционеров и трудовых коллективов.

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