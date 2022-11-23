Москва, 23 ноября, 2022, 15:30 — ИА Регнум. 24 ноября президент Росси Владимир Путин примет участие в международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Глава государства выступит перед гостями и участниками конференции, а также примет участие в дискуссии с молодыми учеными в области искусственного интеллекта и машинного обучения», — говорится в сообщении.

Напомним, 23 ноября президент России провел встречу с генеральным директором АО «ОХК «Уралхим» Дмитрием Мазепиным.

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