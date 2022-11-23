Боевики ВСУ обстреляли Ясиноватую в ДНР из РСЗО «Град» — СЦКК

Ясиноватая, ДНР, , 15:26 — REGNUM Вооружённые бандеровские формирования обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 23 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

РСЗО «Град» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Отмечается, что обстрел Ясиноватой со стороны киевских нацистов был произведён в 15:05 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено десять ракет из РСЗО БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на территории Киева прогремели взрывы.