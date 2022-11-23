Степанакерт, 23 ноября 2022, 15:34 — REGNUM Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян сообщил председателю парламента республики, что отзывает с рассмотрения законопроект о внесении поправок в конституцию. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба главы государства.
«Причиной для принятия такого решения стали различные политические оценки, прозвучавшие в ходе реализации инициативы о внесении поправок в конституцию Республики Арцах, а также негативная реакция общественности на проект, что могло стать поводом для внутреннего раскола и напряжения», — говорится в сообщении.
По мнению Арутюняна, сплочённость народа Нагорного Карабаха является важнейшей гарантией, что получится выстоять в этом сложном периоде. Он организует дополнительные обсуждения планируемой конституционной реформы.
Стоит отметить, что 23 ноября Арутюнян отравил в отставку девятерых министров Нагорного Карабаха.
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