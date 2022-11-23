Париж, 23 ноября, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Страны-члены Европейского космического агентства должны принять решение о программах и финансировании на следующие три года, сообщает Le Figaro.

Nasa.gov Космос

22 страны, чьи министры, отвечающие за космос, встречаются в Париже 23 ноября, должны принять решение о своих программах и финансировании на следующие три года. Европейское космическое агентство требует, чтобы бюджет составил 18,5 млрд евро, что более чем на четверть больше, чем за предыдущий период.

Усилия, требуемые в разгар экономического кризиса, «огромны», но необходимы, если «мы не хотим выходить из гонки», — заявил генеральный директор Йозеф Ашбахер, утверждая, что бюджет на освоение космоса растёт во всем мире.

«Если мы хотим быть независимыми, мы должны положить деньги на стол», — считает министр экономики Франции Брюно Ле Мэр, отвечающий за космос, который призывает Европу «объединиться перед лицом амбиций Китая и США».

Старый континент не хочет слишком сильно отставать от Соединенных Штатов и Китая, которые вкладывают значительные средства в космос и, в частности, в исследования. И сохранить свой рейтинг на шахматной доске, где конкуренция бушует в разгар революции «Нового космоса», в которой растет число частных игроков, во главе с американской группой SpaceX.