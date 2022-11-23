* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 23 ноября, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Талибы* ― организация, деятельность которой запрещена в РФ

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Пакистана

Совместная комиссия представителей талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и правительства Пакистана сформирована для предотвращения столкновений в уезде Данд-ва-Патан афганской провинции Пактия. Об этом сообщило правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает агентство «Шафакна».

«Мы хотим защитить границу и нашу территорию, создан двусторонний рабочий комитет для того, чтобы избежать конфликтов в будущем», ― заявил Забихулла Муджахид, пресс-секретарь правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Между тем, жители Пактии 22 ноября устроили марш в ответ на недавние столкновения между силами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и пакистанскими пограничниками в уезде Данд-ва-Патан.

По словам источника, боестолкновение вынудили ряд жителей покинуть свои дома.

Также сообщается, что старейшины племени в Пактии создали комитет из пятнадцати человек с целью диалога с пакистанской стороной.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате недавних столкновений в Данд-ва-Патане было убито или ранено более двадцати человек с обеих сторон.