В Грозный самолётом доставили трёх узниц иракской тюрьмы
Три уроженки России вернулись в Грозный после освобождения из тюрьмы Ирака
Грозный,
23 ноября 2022, 15:23 — REGNUM В Чечню прибыл самолет, на борту которого вернулись из Ирака три гражданки России, в разное время осужденные за участие в террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Наказание они отбывали в тюрьме Багдада.
Среди прибывших 20-летняя и 21-летняя уроженки Дагестана и 22-летняя жительница Москвы. Вернуться на родину им помог представитель главы Чечни Рамзана Кадырова в арабских и мусульманских странах Турко Даудов при поддержке посольства РФ в Ираке.
«Девушки были вывезены родителями в Сирию еще подростками и насильно выданы замуж за боевиков. Вскоре их признали виновными в содействии террористам и приговорили к разным срокам в Ираке», — пишет ТАСС.
По информации Даудова, в настоящее время в тюрьме Багдада остаются 63 женщины из России, трёх из них удалось вернуть на родину. Работа по возвращению домой остальных продолжается.
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История вопроса
В большинстве случаев происшествия с гражданами России за границей, - это транспортные аварии или криминал. Это могут быть авиа- или морские катастрофы, дорожно-транспортные происшествия. Обычное дело – кражи в отелях или на улицах. Реже – теракты против туристов.
Не удивительно, когда несчастные случаи происходят с теми, кто занимается экстремальным туризмом, таким как альпинизм или сплав по горным рекам. Но в некоторых случаях плачевно заканчиваются простые туристские развлечения, такие как купание в море или катание на аттракционах.
Иногда несчастные случаи происходят по вине работников туриндустрии. Например, при купании в неположенном месте, несоблюдения санитарных правил или ненадлежащем устройстве туристской инфраструктуры.
В некоторых случаях виновниками происшествий являются сами туристы из-за злоупотребления алкоголем и неадекватного поведения. Незнание местных законов может привести к большим расходам или даже к уголовному преследованию. К примеру, российский турист чуть не попал в тюрьму в Шри-Ланке, когда ударил надоедливую обезьяну.
К сожалению, нередки случаи, когда туристы застревают за границей или не могут вселиться в отель по вине туроператоров. Иногда это неквалифицированная работа туристской индустрии, а иногда – откровенные злоупотребления.
Отдельная категория неприятностей – захват российских граждан за границей на основании претензий недружественных иностранных государств. Зачастую такие действия не имеют под собой законных оснований.
Ежегодно за рубежом погибают около 500 граждан России.