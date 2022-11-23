Грозный, 23 ноября, 2022, 15:23 — ИА Регнум. В Чечню прибыл самолет, на борту которого вернулись из Ирака три гражданки России, в разное время осужденные за участие в террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Наказание они отбывали в тюрьме Багдада.

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Среди прибывших 20-летняя и 21-летняя уроженки Дагестана и 22-летняя жительница Москвы. Вернуться на родину им помог представитель главы Чечни Рамзана Кадырова в арабских и мусульманских странах Турко Даудов при поддержке посольства РФ в Ираке.

«Девушки были вывезены родителями в Сирию еще подростками и насильно выданы замуж за боевиков. Вскоре их признали виновными в содействии террористам и приговорили к разным срокам в Ираке», — пишет ТАСС.

По информации Даудова, в настоящее время в тюрьме Багдада остаются 63 женщины из России, трёх из них удалось вернуть на родину. Работа по возвращению домой остальных продолжается.