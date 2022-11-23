Бишкек, , 15:21 — REGNUM Власти Казахстана и Киргизии намерены открыть «зелёные коридоры» для упрощения процедуры пересечения туристами киргизско-казахстанской границы. Об этом на пресс-конференции заявил управляющий директор Фонда поддержки развития туризма Киргизии Кайрат Итибаев.

Озеро Иссык-Куль в Киргизии Қайырқан Әсем

По его словам, также представители обеих республик ведут переговоры с правительством Узбекистана о создании «зелёных коридоров» на киргизско-узбекской границе.

Чиновник отмечает, что это необходимо для сокращения бюрократических процедур и обеспечения туристов более комфортными условиями для путешествий между странами без потери времени в очередях при прохождении пограничного контроля.

ИА REGNUM напоминает, что за девять месяцев 2022 года Киргизию посетили более 4,9 млн туристов из стран ближнего и дальнего зарубежья. Из них около 500 тысяч прибыли в республику из России, 1,2 млн — из Казахстана, и 3 млн — из Узбекистана.

Отметим, что Киргизия занимает третье место по популярности среди стран СНГ для зимнего туризма и отдыха. В республике туристов в зимний период привлекают горнолыжные курорты и отдых на южном берегу высокогорного озера Иссык-Куль.