Москва, , 15:21 — REGNUM Приближается 5 декабря, дата, когда должен вступить в силу механизм ограничения цен на сделки с российской нефтью. По задумке западных стран нефть из России должна продаваться по установленной цене или ниже, все остальные сделки будут попадать под санкции и запрет использовать услуги на морские перевозки. На такое явно нерыночное поведение, власти РФ ответили отказом от поставок нефти странам, которые примут потолок цен на нефть. Если этот механизм заработает цены на «черное золото» взлетят мгновенно, заявил корреспонденту ИА REGNUM департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Еще неизвестно на каком уровне будет находиться потолок цены, но как ожидается об этом будет известно 23 ноября. В любом случае, есть четко обозначенная позиция РФ, что, какая бы не была цена, поставок не будет. Видимо страны G7, ЕС и Австралии не до конца осознают это, ввиду своего скудоумия, но пытаются найти пути смягчения возможных последствий.

Говоря шахматным языком Запад находится в цугцванге. С одной стороны, вероятность взлета нефтяных котировок, что уничтожит экономику Европы и других импортирующих энергоресурсы стран, с другой — отказаться от потолка цен, что уничтожит репутацию Запада и докажет всему миру невозможность исключения России из глобальной экономики и бесполезность санкций.

Поэтому минфин США 22 ноября опубликовал ряд лицензий, которые дают послабления некоторым странам и явно смягчают и позволяют обойти, готовящееся эмбарго. Разрешены все финансовые операции, связанные с поставками нефти в Болгарию (до конца 2024 года), Хорватию (до конца 2023 года), а также в ряд стран ЕС, которые не имеют прямого выхода к морю.

Потолок цен не будет действовать на нефть, существенно переработанную за пределами России. Также разрешены транзакции при решении экстренных ситуаций на танкерах, например, связанных с безопасностью экипажа, защитой окружающей среды и тому подобное. Вдобавок морские перевозки в Японию с проекта «Сахалин — 2» не попадают под ограничения до 30 сентября 2023 года.

По сути, эти лицензии позволяют не лишать рынок и себя объемов нефти из РФ, но цены все равно подрастут. Произойдет это, потому что освободившиеся баррели будет скупать Китай и Индия с солидным дисконтом до 20-30%, смешивать их с другими сортами, переливать в другие танкеры в морях и продавать с приличной наценкой странам, принявшим потолок цен.

В результате своими действиями Запад позволит получать доход и России, и Китаю, и Индии. Яркий пример тому газ, объемы уменьшились, а цены выросли», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, операции, связанные с поставками российской нефти в ряд стран Евросоюза, были разрешены минфином США и выведены из-под санкций.

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