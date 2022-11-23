Москва, 23 ноября, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации в рамках специальной военной операции, передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Устанавливается порядок приостановления и возобновления государственной службы. В частности, предусматривается, что государственная служба, за исключением военной службы, приостанавливается в связи с призывом государственного служащего на военную службу по мобилизации или заключением им в соответствии с ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» контракта о прохождении военной службы либо заключением им контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ.

Прописывается, что государственная служба приостанавливается до прекращения обстоятельств, послуживших основанием для ее приостановления.

В этот период времени «денежное содержание (вознаграждение, довольствие) и иные выплаты, осуществляемые в связи с прохождением государственной службы, которая приостанавливается, не начисляются и не выплачиваются».

Мобилизованный чиновник обязан предупредить представителя нанимателя о своем выходе на государственную службу не позднее чем за три рабочих дня.