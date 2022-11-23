Бишкек, 23 ноября, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Парламент Киргизии вынес на общественное обсуждение проект закона о некоммерческих организациях, финансируемых и получающих имущество от других государств, зарубежных госорганов или организаций, а также иностранных граждан.

Kenesh.kg Парламент Киргизии

Законопроект предусматривает введение для таких НКО правового статуса «иностранного представителя», а также создание спецреестра таких организаций, ежегодное проведение аудита их бухгалтерских документов.

Кроме того, финансируемые иностранцами или другими странами некоммерческие организации хотят обязать вести отдельный учёт поступления финансов от иностранных источников и регулярно отчитываться в том, на какие цели они потратили поступившие из-за рубежа деньги.

При этом уполномоченный госорган получит право запретить НКО, признанным иностранными агентами, направлять деньги или имущество определённым получателям.

Авторы законодательной инициативы отмечают, что закон об иностранных агентах необходим для защиты основ конституционного строя и нравственных основ общества, а также обеспечения обороны и безопасности государства.

ИА REGNUM напоминает, что большинство активных неправительственных и некоммерческих организаций в Киргизии финансируется правительством и различными фондами США и Европейского союза.

В республике действуют несколько сотен некоммерческих организаций, чья деятельность охватывает практически все сферы жизни республики — от политики и безопасности до сельского хозяйства и сохранения шаманских практик.

Отметим, что в США с 1938 года действует Закон о регистрации иностранных агентов (FARA), который обязывает все спонсируемые из-за рубежа организации подробно отчитываться перед Министерством юстиции о своей деятельности и финансах.