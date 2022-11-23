* талибами — запрещённая в России организация

Жители Афганистана выразили протест против «нападения Пакистана»

Кабул, , 15:11 — REGNUM После недавних столкновений между Пакистаном и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в приграничных районах уезда Данд-ва-Патан афганской провинции Пактия, жители уезда выступили с протестом против того, что они называют «нападением Пакистана на Афганистан». Об этом сообщает газета «8 Собх».

На границе Афганистана 8am. af

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Они призвали обе стороны прекратить дальнейшие боевые действия.

За последнюю неделю между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и пакистанскими военными дважды произошли столкновения, что привело к потерям с обеих сторон. Также в этих столкновениях пострадало много мирных жителей.

Обе стороны конфликта заявляют, что не они развязали войну.