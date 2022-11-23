Донецк, 23 ноября, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Макеевка и Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР)были обстреляны киевскими нацистами. Об этом 23 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

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Отмечается, что обстрел Макеевки со стороны боевиков ВСУ был зафиксирован в 14:30 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Также указывается, что в 14:35 бандеровские формирования выпустили пять снарядов калибра 155 мм по Ясиноватой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ рассказали, что попытка наступления киевских нацистов на южно-донецком направлении была сорвана огнём артиллерии и решительными действиями Вооружённых сил (ВС) РФ.